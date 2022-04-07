ДСНС і мобільні оператори запускають систему для оперативного оповіщення населення про небезпечні події

Повідомлення відразу виводиться на екран телефона поверх усіх програм чи заблокованого телефона.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення з використанням технології Cell broadcast.

Про це повідомили у ДСНС.

Повідомлення відразу виводиться на екран телефона, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

“Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях”, – йдеться у повідомленні.

Абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.