Ворог готувався до окупації Чорнобиля заздалегідь – привіз із собою мішки для барикад.

З 24 лютого по 31 березня російські військовослужбовці вбирали енергетику української землі в окупованому Чорнобилі. Солдати без остраху рили окопи в забрудненому радіацією ґрунті. Поряд з їхніми покинутими позиціями дозиметр без упину пищить – сповіщає про небезпеку.

Понад місяць бійці вдихали заражений пил Рудого лісу. Готувалися до окупації Чорнобиля заздалегідь – привезли зі собою мішки для барикад. Хоча землю в них набирали, вочевидь, уже в зоні відчуження. Покидали ж позиції поспішно — після себе лишили чоботи, недоїдки, купи сміття та спалені дерева Рудого лісу. Поряд з позиціями ворога бігають заражені радіацією собаки. Про це йдеться у відео проєкту "Український свідок".

“Багато бруду. Багато залишків їх їжі. Вони тут і жили в цьому лісі. Багато поспалювали,” – говорять очевидці.

Гостинність Чорнобиля та краєвиди зони відчуження залишаться в пам’яті окупантів до кінця життя.

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Фото: скрин

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