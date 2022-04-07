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Окупанти і Рудий ліс: наслідки у найбільш забрудненій частині Чорнобиля. Відео "Українського свідка"

Ворог готувався до окупації Чорнобиля заздалегідь – привіз із собою мішки для барикад. 

Окупанти і Рудий ліс: наслідки у найбільш забрудненій частині Чорнобиля. Відео "Українського свідка"
Фото: скрін

З 24 лютого по 31 березня російські військовослужбовці вбирали енергетику української землі в окупованому Чорнобилі. Солдати без остраху рили окопи в забрудненому радіацією ґрунті. Поряд з їхніми покинутими позиціями дозиметр без упину пищить – сповіщає про небезпеку. 

Понад місяць бійці вдихали заражений пил Рудого лісу. Готувалися до окупації Чорнобиля заздалегідь – привезли зі собою мішки для барикад. Хоча землю в них набирали, вочевидь, уже в зоні відчуження. Покидали ж позиції поспішно — після себе лишили чоботи, недоїдки, купи сміття та спалені дерева Рудого лісу. Поряд з позиціями ворога бігають заражені радіацією собаки. Про це йдеться у відео проєкту "Український свідок". 

“Багато бруду. Багато залишків їх їжі. Вони тут і жили в цьому лісі. Багато поспалювали,” – говорять очевидці.

Гостинність Чорнобиля та краєвиди зони відчуження залишаться в пам’яті окупантів до кінця життя.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги – надсилайте, будь ласка, на пошту [email protected]

Фото: скрин

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