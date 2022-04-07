Україні потрібні літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери і важкі системи ППО, – Кулеба

"Чим більше зброї ми отримаємо, тим більше міст і сіл не будуть зруйновані, і “Буч” більше не буде".

Україні потрібні літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери, важкі системи ППО.

Про це на брифінгу у Брюсселі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише interfax.com.ua.

Він наголосив, що за останні тижні українська армія та вся українська нація продемонструвала, що знає, як боротися, як перемагати.

“Але без стабільних і достатніх постачань усієї зброї, про яку просить Україна, ця перемога супроводжуватиметься величезними жертвами. Чим більше зброї ми отримаємо і чим швидше вона приїде в Україну, тим більше людських життів буде врятовано і тим більше міст і сіл не будуть зруйновані, і “Буч” більше не буде. Це мій меседж союзникам, він дуже простий”, – зазначив Кулеба.

Він закликав усіх союзників відкласти їхні сумніви, небажання надати Україні все, чого вона потребує, бо на сьогодні зброя служить цілі миру.

“Мій порядок денний дуже простий, у ньому є лише три теми: зброя, зброя та зброя. Ми впевнені, що найкращий спосіб допомогти Україні наразі – надати їй все необхідне, щоб стримати Путіна і завдати поразки російській армії на території України, щоб війна не перекинулася далі”, – наголосив міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що не має бути різниці між оборонною зброєю та наступальною, бо будь-яка зброя, яка використовується на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.

“Тому ця різниця між оборонною і наступальною не має сенсу щодо ситуації в моїй країні. І ті країни, які кажуть, що нададуть Україні оборонну зброю, але не можуть надати наступальну зброю, лицемірять, це просто нечесний і невиправданий підхід”, – заявив Кулеба.

Нагадаємо, сенат США одноголосно підтримав законопроєкт щодо надання Україні ленд-лізу. У часи Другої світової аналогічний захід допоміг перемогти Гітлера.