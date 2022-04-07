З початку повномасштабної війни з Росією у Луганській області був обстріляний кожний медичний заклад.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Відтак зараз на Луганщині немає жодної вцілілої лікарні.

“На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була… Нині лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник-головний лікар підігрує кадировцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Гайдай додав, що росіяни умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров’я, аби поранені не мали шансів вижити.

“Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію закону про колаборантів”, – додав він.

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga