Європарламент закликав до негайного ембарго на імпорт до ЄС російських енергоносіїв

Європейський парламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити додаткові санкції щодо Росії за її війну проти України.

Про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбурзі в четвер, 7 квітня. За неї проголосували 513 євродепутатів, проти були 22, ще 19 - утрималися, повідомляє DW.

Фото: twitter.com/guyverhofstadt

У резолюції зазначається, що Раді ЄС слід ухвалити такі подальші "суворі санкції, які би відображали неослабну ескалацію російської агресії та шокуючі звірства, вчинені військовими силами Росії, які беззаперечно є воєнними злочинами".

Хоча резолюція формально була присвячена результатам саміту ЄС, її головною темою стали санкції проти Росії.

Європарламент на міг оминути тему Бучі. В резолюції висловлюється обурення через "звірства, про які повідомлялося, включно зі ґвалтуванням та стратою цивільних, примусовим переміщенням, мародерством та атаками на цивільну інфраструктуру, зокрема лікарні, медичні установи, школи, сховища та автомобілі швидкої допомоги, а також зі стрільбою в цивільних, які намагаються залишити зони конфлікту наперед погодженими гуманітарними коридорами, які вчинялися збройними силами Росії у низці окупованих українських містах, таких як Буча".

Євродепутати наголосили, що необхідно притягнути до відповідальності як тих, хто вчиняв воєнні злочини, такі і високопосадовців і вищих офіцерів.

"Європарламент закликає запровадити негайне повне ембарго на імпорт російських нафти, вугілля, ядерного палива та газу, цілковито відмовитися від "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", а також представити план гарантування безпеки поставок енергоносіїв до ЄС у короткостроковій перспективі", – йдеться в резолюції.

Цей момент викликав найбільше суперечок серед євродепутатів, зазначає видання. У первинній редакції резолюції до ембарго газу додавалося "настільки швидко, наскільки можливо". На це формулювання надійшло аж три поправки від різних парламентарів, які, фактично, повторювали одна одну. В підсумку 413 підтримали їх, закликавши до негайного ембарго на всі чотири види енергоносіїв з РФ.

Нагадаємо, що в ЄС уже обговорюють санкції на імпорт російського вугілля. Відмова від нафти з РФ також вважається можливою протягом року. Однак у Євросоюзі зазначають, що цілковито замінити російський газ поки не можуть.

Резолюція виступає й за низку інших обмежень. Зокрема, євродепутати підтримують відключення всіх російських банків від системи повідомлень про фінансові перекази SWIFT.

Також, на думку Європарламенту, всім суднам під прапором РФ, які зареєстровані в Росії, перебувають у російській власності чи зафрахтовані з РФ, треба заборонити заходити не лише до портів у ЄС, а й до його територіальних вод. Те саме має поширюватися і на кораблі, які прямують до або з російських гаваней.