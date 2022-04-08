Президент Європейської ради: ЄС має запровадити нові санкції після трагедії в Краматорську

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.
"Жахливо спостерігати, як Росія завдає удару по одній з головних станцій, які використовуються цивільними, які евакуюються з регіону, де Росія посилює атаку, – написав він у Twitter. – Потрібні дії: більше санкцій проти Росії і більше зброї Україні від ЄС".
Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.— Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022
Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.
Російські війська вранці в п’ятницю, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Загинули 39 осіб, із них 4 – діти.
Нагадаємо, сьогодні набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії.