"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
ГоловнаСвіт

Президент Європейської ради: ЄС має запровадити нові санкції після трагедії в Краматорську

Потрібні дії: більше санкцій проти Росії і більше зброї Україні від ЄС, переконаний Шарль Мішель.

Президент Європейської ради: ЄС має запровадити нові санкції після трагедії в Краматорську
президент Європейської Ради Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.

"Жахливо спостерігати, як Росія завдає удару по одній з головних станцій, які використовуються цивільними, які евакуюються з регіону, де Росія посилює атаку, – написав він у Twitter. – Потрібні дії: більше санкцій проти Росії і більше зброї Україні від ЄС".

Російські війська вранці в п’ятницю, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Загинули 39 осіб, із них 4 – діти.

Нагадаємо, сьогодні набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також