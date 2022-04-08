Президент Європейської ради: ЄС має запровадити нові санкції після трагедії в Краматорську

Потрібні дії: більше санкцій проти Росії і більше зброї Україні від ЄС, переконаний Шарль Мішель.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.

"Жахливо спостерігати, як Росія завдає удару по одній з головних станцій, які використовуються цивільними, які евакуюються з регіону, де Росія посилює атаку, – написав він у Twitter. – Потрібні дії: більше санкцій проти Росії і більше зброї Україні від ЄС".

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved. — Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022

Російські війська вранці в п’ятницю, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Загинули 39 осіб, із них 4 – діти.

Нагадаємо, сьогодні набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії.