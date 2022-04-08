Канцлер Шольц затримує поставки німецьких танків в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає ухвалення остаточного рішення щодо постачання в Україну високотехнологічних танків для війни з Росією. Це відбувається попри тиск з боку високопоставлених членів правлячої коаліції. Про це повідомляє видання Politico.

План, висунутий віце-канцлером та міністром економіки Робертом Хабеком та міністром закордонних справ Анналеною Бербок – високопоставленими членами партії зелених, – передбачає надання близько 100 танків. Це відбувається на тлі розуміння в Берліні та інших західних столицях того, що війна Росії в Україні може затягтися на місяці або роки, пише Politico.

Зазначається, що відповідне рішення з цього питання очікувалося цього тижня, однак зараз ситуація перебуває у підвішеному стані, оскільки канцлер-соціал-демократ стверджує, що Німеччина має спочатку досягти спільної позиції із західними союзниками з цього питання, перш ніж постачати важке військове озброєння, заявили офіційні особи.

«Я вважаю, що це саме те питання, в якому для Німеччини було б серйозною помилкою відігравати особливу роль і йти особливим шляхом», - зазначив Шольц.

Коливання канцлера викликало негативну реакцію з боку його партнерів щодо коаліції, зелених та ліберальної Вільної демократичної партії (СвДП).

Німеччина безпосередньо розглядає можливість відправлення легких танків «Marder», бронемашин, оснащених протитанковими ракетами. За словами офіційних осіб, німецька оборонна компанія Rheinmetall дала зрозуміти, що може надати 100 таких танків.

Політики також обговорюють, чи зможе Берлін аналогічно поставляти Україні свої важкі бойові танки світового класу «Leopard».