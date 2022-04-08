Байден: "Росії не місце в Раді ООН з прав людини"

Президент США Джо Байден привітав призупинення членства Росії в Раді ООН з прав людини. Він зазначив, що відповідне голосування членів Генасамблеї є "важливим кроком із боку світової спільноти", який демонструє, як розв'язана Володимиром Путіним війна проти України перетворила Росію на державу-ізгоя. Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

Фотографії з Бучі та інших місць України після відходу російських військ є "жахливими" та "обурливими для всього людства", йдеться у заяві американського президента. "Брехня Росії не йде у жодне порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні", - сказав Байден.

Він наголосив, що США тісно співпрацювали з партнерами в усьому світі, щоби це голосування стало можливим. «Росія систематично та грубо порушує права людини. Російські війська скоюють військові злочини. Росії не місце у Раді з прав людини», - наголосив Байден.

Він зауважив, що США продовжать працювати з країнами по всьому світу, щоб "притягнути Росію до відповідальності за учинені злодіяння, посилити тиск на російську економіку та ізолювати Росію на міжнародній арені".

Раніше Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

Рішення про вигнання Росії з Ради з прав людини ООН підтримали 93 країни із 193 членів Генеральної асамблеї. 24 проголосували проти, 58 – утрималися.

Крім РФ, це рішення не підтримали Алжир, Білорусь, ПАР, Китай, Киргизстан, Казахстан, Нікарагуа, Габон, Лаос, Конго, Куба, Малі, Іран, Сирія, Казахстан, Ефіопія, Еритрея, Болівія, Бурунді, Таджикистан, Узбекистан, Зімбабве і Північна Корея.

Нагадаємо, останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія – в лютому 2011 року. До такого кроку вдалися через насильство проти протестувальників з боку сил, лояльних до тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі. Каддафі вбили в жовтні 2011 року.

Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006 на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року.

16 березня Росія була виключена з Ради Європи. Вихід із цієї організації денонсує Європейську конвенцію з прав людини.