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Підсанкційні російські банки передають іноземні активи своїх клієнтів брокерам, – Єрмак

"Брокер Сбербанку переведе клієнтів з іноземними цінними паперами до БКС та АТОН".

Підсанкційні російські банки передають іноземні активи своїх клієнтів брокерам, – Єрмак
Центральный офис Сбербанка России в Москве
Фото: EPA/UPG

Російські банки намагаються обходити санкції, запроваджені через військову агресію Росії щодо України.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“П'ятий пакет санкцій ЄС торкнувся чотирьох найбільших банків РФ, які давали змогу своїм клієнтам торгувати цінними паперами. Після запровадження санкцій такі процедури заборонені”, – зазначив він.

Водночас підсанкційні Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк та “Открытие” передають іноземні активи своїх клієнтів брокерам.

Відомо, що брокер Сбербанку переведе клієнтів з іноземними цінними паперами до БКС та АТОН. 

“Інші підсанкційні банки готуються зробити такі ж кроки. Ми будемо боротися за те, щоб санкції були введені проти БКС та АТОН”, – зазначив Єрмак.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде відслідковувати кожну спробу росіян обходити санкції, і ми разом із західними партнерами оперативно реагуватимемо на це, додав він.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу офіційно запровадили п'ятий пакет санкцій проти Росії. Вони, зокрема, передбачають повну заборону на операції з чотирма ключовими російськими банками, на які припадає 23% ринку російського банківського сектору. Таким чином, вони будуть повністю відрізані від ринків ЄС.

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