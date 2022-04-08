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Жозепп Боррель та Урсула фон дер Ляєн їдуть до Києва

Єврочиновники відправилися до української столиці поїздом. 

Жозепп Боррель та Урсула фон дер Ляєн їдуть до Києва
Фото: twitter.com/JosepBorrellF

Жозепп Боррель та Урсула фон дер Ляєн їдуть до Києва. Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у своєму Twitter. 

Схоже повідомлення розмістила на своїй сторінці й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврочиновники виріши поїхати до української столиці потягом 

Крім того, на фото можна побачити і словацького прем’єр-міністра, про візит якого до Києва раніше не повідомлялося.

Раніше в ЄС запропонували виділити ще 500 мільйонів євро на військову підтримку України.

Нагадаю, заступник керівниа Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна чекає на швидкі та конкретні результати щодо прискореної процедури вступу до Євросоюзу. 

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