Жозепп Боррель та Урсула фон дер Ляєн їдуть до Києва. Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у своєму Twitter.
На шляху до Києва!— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022
Going to Kyiv. #StandWithUkraine @vonderleyen @eduardheger pic.twitter.com/Lw8UaQUZgB
Схоже повідомлення розмістила на своїй сторінці й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022
Єврочиновники виріши поїхати до української столиці потягом
Крім того, на фото можна побачити і словацького прем’єр-міністра, про візит якого до Києва раніше не повідомлялося.
Раніше в ЄС запропонували виділити ще 500 мільйонів євро на військову підтримку України.
Нагадаю, заступник керівниа Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна чекає на швидкі та конкретні результати щодо прискореної процедури вступу до Євросоюзу.