Польща хоче запровадити повну конфіскацію російського майна

Замість процедури заморожування російських активів Польща хоче замінити її на повну конфіскацію майна РФ. Про це глава польського уряду Матеуш Моравецький повідомив у Сеймі, передає Суспільне з посиланням на Onet.pl.

"Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва. Ми повинні відійти від цієї політики", - зазначив Моравецький.

Водночас він висловив вдячність Європейському парламенту, який затвердив резолюцію, в якій вимагає повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива і газу.

"Наше завдання – відновити справедливість. Тому Польща закликає створити міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні... сьогодні найголовніше – відкрити очі всім (у скоєнні РФ злочинів), в тому числі і в Європі: Західній і Східній. Особливо хто в Угорщині. Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх на ім'я, це помилка, і ми повинні якомога швидше від неї відмовитися", – пояснив Моравецький.

Раніше Моравецький заявив, що Німеччина є основним гальмом санкцій проти Росії.