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Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів "Бушмастер"

Це була найкоротша в історії країни військова поставка.

Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів "Бушмастер"
Фото: facebook.com/vasyl.myroshnychenko

Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів "Бушмастер" на 38 млн доларів. Про це у Facebook повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко. 

"На запрошення міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Бушмастерів ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент".

За словами дипломата, за даними австралійських фахівців з питань національної безпеки, це було найшвидшим рішенням щодо виділення військової допомоги в історії країни. Процедура зайняла один день. 

"Президент Володимир Зеленський 31 березня звернувся до парламенту з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster. Наступного ранку прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом все сталося за один день. Вранці попросив, і до кінця дня вже було погодження», - зазначив Мірошниченко.

Раніше уряд Австралії погодив надання Україні 70 000 тонн вугілля безкоштовно.

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