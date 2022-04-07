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ЄС затвердив п’ятий пакет санкцій проти Росії

Обмежувальні заходи вступлять в силу завтра.

ЄС затвердив п’ятий пакет санкцій проти Росії
Фото: Вести Экономика

Євросоюз затвердив п’ятий пакет санкцій проти Росії після свідчень про звірства росіян у Київській області.

Про це повідомляє Французьке головування у Раді ЄС.

Після публікації заходів в офіційному Віснику ЄС у п’ятницю заходи вступлять в силу.

Як і очікувалося, пакет міститиме нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ та ключових осіб з промислового та технологічного сектору.

Також ЄС заблокує активи низки російських банків, запровадить ембарго на поставки в РФ зброї та низки високотехнологічних товарів на приблизно 10 млрд євро.

Країни ЄС також схвалили запровадження вугільного ембарго, але дата, коли воно набуде чинності поки невідома. Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про плани ЄС схвалити заборону на імпорт російського вугілля, але відстрочити на місяць набуття чинності ембарго.

Ембарго торкнеться низки інших товарів та сировини на суму 5,5 млрд євро щороку. 

В рамках п’ятого пакету російським суднам заборонять заходити до портів країн-членів Євросоюзу, а вантажним автоперевізникам – доступ на територію ЄС. 

Нагадаємо, Конгрес США сьогодні проголосував за США за енергетичне ембарго Росії та позбавлення її торговельних привілеїв. 

Раніше Європарламент закликав до негайного ембарго на імпорт до ЄС російських енергоносіїв

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