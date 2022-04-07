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У Чехії випустили колекційну банкноту Sláva Ukraině

Усі кошти від продажу передадуть організації Post Bellum, яка збирає кошти для допомоги українцям.

У Чехії випустили колекційну банкноту Sláva Ukraině
Фото: tsn.ua

У Чехії випустили колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině, повідомляє Prague Morning.

Дизайн банкноти розробила ілюстраторка Єва Гашкова. У минулому вона вже працювала над пам’ятними банкнотами, наприклад, із зображенням міністра фінансів Першої Республіки Алоїса Рашина.

На лицевій стороні банкноти зобразили монумент Незалежності в Києві. На звороті - українські прапори, карту з виділеною на ній територією України та Софію Київську.

Фото: Prague Morning

Фото: Prague Morning

Вартість однієї банкноти становить 1500 крон. А оскільки проєкт благодійний, то всі кошти від продажу будуть передані організації Post Bellum, яка збирає гроші для допомоги українцям.

Нагадаємо, днями Нацбанк України оголосив, що випустить пам’ятні монети та іншу нумізматичну продукцію, присвячену героїчному опору ЗСУ та українського народу російській агресії. 5 квітня стартувало голосування за ескізи.

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