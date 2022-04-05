Новий пакет санкцій ЄС проти Росії: заборона імпорту вугілля, калійних добрив та обмеження вантажних перевезень

«ЄС повинен виступити з потужним і надійним пакетом санкцій з огляду на звірства», – віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Європейська комісія запропонує сьогодні новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме заборону на імпорт російського вугілля, обмеження для російських вантажних перевізників та блокування експорту технологій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Запропонована заборона на російське вугілля стане першим випадком, коли ЄС погодився блокувати імпорт одного з основних російських енергоносіїв. Як зазначає видання, країни ЄС все ще не досягли згоди щодо того, чи вводити заборону на імпорт російської нафти та газу, хоча позиція щодо запровадження поступового ембарго на постачання російської нафти посилюється.

У понеділок президент Франції Емманюель Макрон уперше заявив, що підтримує заборону імпорту російського вугілля та нафти.

Очікується, що Європейська комісія також запровадить заборону на автомобільні вантажні та морські перевезення, крім двох винятків: торгівля, пов’язана з гуманітарними цілями, і постачання енергоносіїв.

За інформацією Bloomberg, ЄС також запровадить обмеження на імпорт калійних добрив з РФ та Білорусі та заборонить експорт до Росії певного високотехнологічного обладнання.

Виступаючи у вівторок вранці, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС налаштований рішуче відповісти на вбивство мирних жителів в Україні та агресію Росії проти Україну.

«ЄС повинен виступити з потужним і надійним пакетом санкцій з огляду на звірства», – сказав він.

Схвалення пакету санкцій вимагає підтримки всіх 27 країн-членів ЄС.

Нагадаємо, Польща, Латвія, Литва та Естонія почнуть процес повної ізоляції від Росії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель приїдуть цього тижня до Києва.