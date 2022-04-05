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Росія заздалегідь планувала масові вбивства в Україні, - Білий дім

Вашингтону не вистачає доказів, щоб оцінити звірства військ РФ як геноцид.

Росія заздалегідь планувала масові вбивства в Україні, - Білий дім
Фото: Макс Требухов

Ще до початку російського вторгнення Білий дім попереджав, що Росія планує застосувати в Україні терор і вбивати цивільних. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана. 

Відповідаючи на питання, чи могли вбивства в Бучі бути вчинені за наказом Путіна, Салліван повідомив, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав про наміри Росії "вбивати дисидентів" і "нав'язувати царство терору на окупованих територіях України".

"Ми не віримо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану", - додав Салліван.

Салліван також зазначив, що він ще не бачив доказів того, що звірства російських солдатів досягли рівня геноциду. Він повідомив, що консультації з цього питання можуть проходити в Міжнародному кримінальному суді або в іншому місці.

У той же час Салліван заявив, що постійне членство Росії в Раді Безпеки ООН означає, що Москва може накласти вето на будь-які військові злочини.

Нагадаємо, аналіз супутникових знімків спростовує заяви Росії про те, що вбивство мирних жителів у Бучі сталося після того, як російські солдати залишили місто.

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