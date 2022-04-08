Фейки окупантів поширює депутатка Європарламенту з Італії

Днями РФ використала Франческу Донато для маніпуляцій з доказами злочинів окупантів у Бучі.

Російська пропаганда дедалі активніше використовує кремлівських “західних експертів” для виправдання своїх злочинів. Йдеться, зокрема, про скандально відому депутатку Європарламенту, італійку Франческу Донато.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Вона не перший рік активно просуває проросійські наративи в західному суспільстві.

Депутатка проголосувала проти антиросійських санкцій у Європарламенті

На своїй сторінці у твіттері Донато розгорнула активну кампанію дискредитації України, зокрема Володимира Зеленського. Парламентарка називала брехнею будь-які наведені докази злочинів російської армії.

За поширення жорсткої антиукраїнської позиції компанія Meta заблокувала профіль Донато у Facebook.

Донато неодноразово звинувачувала Євросоюз у тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, використовуючи кремлівську тезу про “провокування Путіна”.

Днями РФ використала Донато для маніпуляцій з доказами злочинів окупантів у Бучі.

Нагадаємо, Росія поширює фейки через експертів з “нейтральною позицією”, використовуючи для цього, серед інших, американського науковця Гордона Гана.