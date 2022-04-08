На Сумщині на міні окупантів підірвався автомобіль з працівниками обленерго, є загиблий

“Я вкотре наголошую: територія Сумщини наразі не є безпечною!" – акцентував очільник ОВА Живицький.

Учора поблизу села Білка Охтирського району на Сумщині на протитанковій міні, залишеній окупантами, підірвався автомобіль з бригадою працівників Сумиобленерго.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Вони виїхали на локацію, щоб відновити електропостачання.

“Одна людина загинула. Двох чоловіків із травмами й переломами доставили до лікарні. Там їм надають кваліфіковану медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей отримали контузію, без госпіталізації.

“Я вкотре наголошую: територія Сумщини наразі не є безпечною! Російські військові залишили багато боєприпасів і замінованих ділянок”, – додав Живицький.

Нагадаємо, російські окупанти замінували 80 тисяч квадратних кілометрів території України. Ворог масово встановлює заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінує продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей.