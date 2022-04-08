На Луганщині з Гірського евакуювали 640 жителів, всіх охочих з Лисичанська і завезли в Рубіжне гуманітарку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Автобусам вдалося вирватися з Гірського, повернутися і забрати всіх, хто зібрався. Одразу 640 людей звідти ми не евакуювали жодного разу. Це жителі Гірського, Золотого та прилеглих населених пунктів”, – йдеться в повідомленні.

Із Рубіжного автобусом до Дніпра вирушили 30 жителів. Також у місто доставили гуманітарний вантаж – їжу та засоби першої необхідності.

“Також евакуйовані всі, хто прийшов до місць зборів у Новодружеську, Привіллі, районі ГТВ. Точна кількість уточнюється”, – додав Гайдай.

Із підвалів Сєвєродонецька та Лисичанська врятували вісьмох інвалідів.

Нагадаємо, Гайдай заявив, що з області, лише за даними влади, вдалося евакуювати близько 30 тисяч мирних мешканців, не враховуючи дані волонтерів і тих, хто евакуювався самостійно. Він зазначив, що Росії не потрібна Луганщина з людьми, вони просто хочуть захопити територію, щоб відзвітувати Путіну про взяття області в географічних кордонах.