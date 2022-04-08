Обстріли Гірського на Луганщині не припиняються упродовж доби, на евакуацію чекає три автобуси.
Про це повідомила голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
“Знову росіяни не дотримуються “режиму тиші” – гучно в Попасній та Гірській громаді”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, люди вичікують тишу, аби рушити на залізничну станцію.
“Охочих виїхати дуже багато, будемо намагатися повернутися за усіма”, – додав Гайдай.
Патрульні поліцейські допомагають дістатися до евакуаційних автобусів тим жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Новодружеська, Привілля, які самі це зробити не в змозі, але хочуть покинути зону бойових дій.
Нагадаємо, за добу на території Луганської області внаслідок обстрілу окупантів сталися 24 пожежі.
Ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема, й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєверодонецька, Новотошківського, Попасної, Новозванівки. Поблизу Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, однак успіху не мали.