Люди вичікують тишу, аби рушити на залізничну станцію.

Обстріли Гірського на Луганщині не припиняються упродовж доби, на евакуацію чекає три автобуси.

Про це повідомила голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

“Знову росіяни не дотримуються “режиму тиші” – гучно в Попасній та Гірській громаді”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, люди вичікують тишу, аби рушити на залізничну станцію.

“Охочих виїхати дуже багато, будемо намагатися повернутися за усіма”, – додав Гайдай.

Патрульні поліцейські допомагають дістатися до евакуаційних автобусів тим жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Новодружеська, Привілля, які самі це зробити не в змозі, але хочуть покинути зону бойових дій.

Нагадаємо, за добу на території Луганської області внаслідок обстрілу окупантів сталися 24 пожежі.

Ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема, й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєверодонецька, Новотошківського, Попасної, Новозванівки. Поблизу Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, однак успіху не мали.