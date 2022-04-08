Зеленський запропонував обмежити доступ Росії до сплачених за енергоресурси грошей: спочатку мир, потім – нафтодолари

Президент України Володимир Зеленський закликав Фінляндію підняти в Євросоюзі питання блокування доступу Росії до сплачених за енергоресурси коштів.

Про це він сказав під час виступу перед парламентом Фінляндії – Едускунтом.

"Скільки ще часу Європа буде ігнорувати потребу ввести ембарго на постачання нафти з Росії? Це питання безпеки в усіх сенсах цього слова – від екологічного до воєнного. І я прошу вас – ставте це питання голосно перед усіма в Європейському Союзі. Щоб необхідне рішення нарешті зʼявилось... І якщо Європа не хоче фізично припинити постачання вже зараз, не готова вона, хоча це все одно неминуче, потрібно як перший крок застосувати схему з обмеженням потоку грошей за нафту в Росію. Хай ці гроші накопичуються на спеціальних рахунках без доступу Росії до них", – запропонував президент.

Таким чином Росія спочатку має повернути мир та відповісти за воєнні злочиги, а потім забирати нафтодолари і свої нафтоєвро.

Президент України також закликав Фіндяндію долучитися до відбудови освітньої галузі, понищеної росіянами. З 24 лютого в Україні вже зруйновано або пошкоджено 928 освітніх обʼєктів. Це дитячі садочки, це школи, це університети.

Зеленський повідомив фінських парламентарів і про завданий росіянами удар по залізничному вокзалу Краматорська, наповненого мирними людьми, які просто хотіли евакуюватися. Він зазначив, що внаслідок влучання ракет у вокзал не менше 30 загиблих і 300 поранених (голова Донецької ОВА говорив, що з травмуваннями – 87 людей).

"Росія кинула на захоплення України усі боєздатні сили своєї армії з усієї їхньої території аж до Далекого Сходу. Але навіть і їх не вистачило. Тому Росія збирає якомога більше взагалі будь-яких людей, які здатні тримати в руках зброю, щоб продовжити агресію проти України. Шукає найманців по всьому світу. Направляє бойовиків з різних де-факто терористичних груп і так званих приватних армій, які створені деякими російськими посадовцями. Кого ми тільки не бачили серед полонених російських військових", – розповів він.

Ніхто з полонених, за словами президента, не міг пояснити, для чого їм ця війна проти України.

Весь світ бачив, що наробили російські війська в Бучі. Але вони роблять ці ж звірства щоденно і досі в інших містах.

"І я впевнений, ви усвідомлюєте: Якщо російська армія отримає наказ вдертися на вашу землю, вони зроблять те саме і з вашою країною. Я вам цього не бажаю. Вони зроблять те, що було в Бучі, у ваших містах. В містах будь-якої країни, про яку керівництво Російської Федерації вирішить, що це нібито – частина їхньої імперії, а не земля іншого народу. І навіть якщо російські солдати не розумітимуть, для чого їм це потрібно, вони все одно будуть воювати. Бо це ненависть і це презирство до інших людей, які виховуються зараз в Росії, при чому на державному рівні", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, в березні Фінляндія, яка має позаблоковий статус, вперше за свою історію надала озброєння. 1 березня в МЗС України повідомили, що фіни поставлять 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.

На тлі розвʼязаної Росією війни в Україні Фінляндія готується подавати заявку на вступ до НАТО.

Сама Фінляндія заявила про готовність відмовитися від російської нафти, а от у новий санкційний пакет Євросоюзу це так і не увійшло. ЄС, попри всі заклики, тільки заборонив купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС з Росії із серпня 2022 року.