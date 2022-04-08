Євросоюз опублікував іменний список осіб, проти яких запровадили нові санкції

Євросоюз оприлюднив в офіційному журналі ЄС перелік осіб, щодо яких запроваджені санкції.

Персональній санкції запроваджені проти 216 осіб, серед яких глава "Сбербанку" Герман Греф, російський олігарх Олег Дерипаска, бізнесмени Ігор та Борис Ротенберги, дочка Путіна Марія Воронцова, син Сулеймана Керімова Саїд, Володимира Богданова ("Сургутнафтогаз") та інших.

Крім того, ЄС заморозив активи чотирьох російських банків:

ВТБ;

"Новікомбанку";

"Совкомбанку";

"Відкриття".

Під санкції також потрапили російські держкорпорації:

"Російські машини";

Об'єднана рухова корпорація;

Державна транспортна лізингова компанія;

низка суднобудівних, військово-промислових, машинобудівних та транспортних компаній.

Нагадаємо, це вже п'ятий пакет санкцій, запроваджений щодо Росії. Він набув чинності сьогодні.

«Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які ухвалюють рішення у Кремлі, що їхня незаконна агресія дорого обходиться», – повідомив верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.