Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам

Під час богослужінь священик підтримував Кирила і виправдовував вторгнення.

Прокуратура Дніпропетровської області викрила та затримала священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату за співпрацю з країною-агресором РФ. Про це повідомила пресслужба області.

Настоятель храму однієї з єпархій УПЦ МП є підозрюваним як посібник у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті. За даними слідства, з 24 лютого 2022 року священнослужитель під час молитовних богослужінь підтримував позицію патріарха РПЦ Кирила та дії окупаційної влади РФ, виправдовував військове вторгнення російської армії.

Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам РФ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію підтримки агресора. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, предстоятель УПЦ МП Онуфрій звернувся до громадян України у зв'язку з початком повномасштабного наступу Росії. Він закликав молитися за українське військо, державу та народ. Згодом священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ