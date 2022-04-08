На відновлення Чернігова треба чотири роки, це якщо працювати швидко, - Атрошенко

"Немає людей, щоб усе це порахувати, дуже великий обсяг роботи. Збитки величезні – на десятки мільярдів гривень".

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що на відбудову міста знадобиться 4 роки за умови, якщо "працювати швидко і мати повний обсяг коштів".

Як передає "Укрінформ", на практиці може бути по-іншому. До прикладу, в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених бетонних будинків, які розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

За словами Атрошенка, щонайменше два тижні піде на те, щоб міські фахівці здійснили попередню оцінку руйнувань, завданих Росією. Внаслідок обстрілів місто зруйноване на 70%.

Міський голова Чернігова зазначив, що серйозних ушкоджень зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджено комунікації, зокрема наземні знищено на майже 70-100%.

"Немає людей, щоб усе це порахувати, дуже великий обсяг роботи. Збитки величезні – на десятки мільярдів гривень. Тільки щоб перебудувати ТЕЦ треба близько 200-300 млн євро", – наголосив Владислав Атрошенко.

За словами очільника Чернігова, перш ніж приступати до відновлювальних робіт експерти мають вивчити стан пошкоджених будівель і підземних комунікацій.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що у Чернігові найбільше постраждало передмістя. Влада країни пообіцяла відбудувати все в найкоротші терміни.

З 4 квітня відновили рух гуманітарних вантажів із Києва до Чернігова.