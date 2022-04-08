Серед "успіхів" мобілізації в РФ – масові відмови, самокаліцтва і переховування від співбесіди, – українська розвідка

Наприклад, підрозділ спецпризначенців РФ, який воював у Сирії, відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

Мобілізація в Росії не демонструє високі результати. Навпаки – зафіксовано масові відмови, а також самокаліцтва і переховування від призову.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю", – розповіли в українській розвідці.

Останні дані щодо відбору на військову службу в Росії демонструють низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом.

"Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі", – зазначили в ГУР.

З 397 кандидатів тільки двоє погодилося прийти на співбесіду. 203 не вийшли на зв'язок, а 52 особи відмовилися. Ще 140 кандидатів – у "процесі обробки".

Українська розвідка наголосила на тому, що у вже мобілізованих росіян – вкрай низький моральний стан вже мобілізованих.

"7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів – найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з мето уникнення повернення в зону бойових дій", – кажуть у ГУР.

Нагадаємо, наприкінці березня начальник розвідки однієї з дивізій російської армії написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів. Він звинуватив свого командира в ігноруванні усіх наявних розвідувальних даних про підрозділи ЗСУ.

Нещодавно українська розвідка повідомила, що цивільний персонал армії РФ жаліється на падіння заробітків, а профспілки погрожують судами. Також Росія взялася посилювати цензуру в своїй армії, бо її солдати через інтернет дізнаються правду від України.