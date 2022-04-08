Українська розвідка оприлюднила список окупантів з Хабаровсього краю, які вчиняли геноцид українців на Київщині

Українська розвідка оприлюднила список військовослужбовців управління Російської гвардії у Хабаровському краї.

Вони брали участь у геноциді українських на Київщині.

“ГУР МО України здобуло список військовослужбовців управління росгвардії по хабаровському краю, що брали участь у геноциді народу України в Київській області!”, – йдеться у повідомленні.

Подивитися перелік окупантів можна за цим посиланням. У ньому вказані П.І.Б., в/ч, військове звання, посада, мобільні та супутникові телефони російських військових.

“Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!”, – додали у розвідці.

Нагадаємо, вчора ГУР оприлюднило список військовослужбовців 748-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912) Хабаровська, які також вчиняли військові злочини у Київській області.