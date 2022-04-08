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Серед жертв окупантів, яких знайшли у катівні села Гусарівка на Харківщині, була дитина

Закатували також фельдшера лікарні.

Серед жертв окупантів, яких знайшли у катівні села Гусарівка на Харківщині, була дитина

Серед жертв окупантів у катівні села Гусарівка на Харківщині виявили дитину.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Особи всіх трьох загиблих встановлюють.

Окрім того, біля одного з приміщень сільськогосподарського товариства виявлено тіло чоловіка, який працював фельдшером у лікарні. Під час огляду слідчі виявили синці на тілі та обличчі. Руки чоловіка були зв’язані за спиною. В ділянці грудної клітини чоловіка виявлено кульове поранення. Його теж катували російські військовослужбовці

На автодорозі біля села в автомобілі виявили тіла чоловіка, жінки та їхньої трирічної дитини. Причиною їхньої смерті стала вибухова травма, отримана внаслідок артилерійських обстрілів.

Під час опитування місцевих жителів встановлено, що станом на сьогодні є безвісти зниклі мешканці. 

“Під час окупації населеного пункту військовослужбовці Російської Федерації вели себе зухвало та цинічно, грабували майно жителів села, забороняли виходити зі своїх домівок, відбирали транспортні засоби”, – зазначили у поліції.

Слідчі продовжують ретельно документувати наслідки окупації російськими військовими мирних міст і селищ Харківщини, збирати доказову базу кривавих злочинів окупантів РФ для подальшого притягнення усіх російських вбивць, катів і ґвалтівників до суду.

Нагадаємо, за фактом виявлення закатованих людей у Гусарівці Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

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