Росіяни примусово вивезли вже 121 000 українських дітей, – Денісова

За інформацією з різних джерел, російські окупанти примусово вивезли вже 121 000 українських дітей. Це і сироти, і ті, хто має батьків.

Про це повідомила у Facebook Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі відомо, що частину дітей вивезено окупантами з Маріуполя в Донецьк і в напрямку Таганрога. Російські загарбники зазначають, що це діти-сироти, проте всі діти-сироти разом з дитячими будинками було евакуйовано з Маріуполя централізовано 24-25 лютого, в перші два дні війни", – зазначила вона.

Якщо ж ідеться про сиріт з інших населених пунктів, то враховуючи, що російська Дума за дорученням Путіна готується внести зміни до законодавства щодо прискореної процедури усиновлення дітей з Донбасу, заміна родини для дитини унеможливиться.

"Україна не має відомостей про те, що діти, яких планують усиновити, мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування. Росія повторює сценарій 2014 року, коли нею було вивезено з окупованого Криму українських дітей так званим потягом надії для їхнього усиновлення", – зазначила вона.

Денісова нагадала, що за незаконне викрадення дітей з Кримського півострова РФ було виключено із Європейської мережі омбудсманів з прав дитини. Вона звернулася до Комітету ООН з прав дітей, Комітету ООН з прав людини, Глобального альянсу національних інституцій з прав людини (GANHRI) з закликом втрутитись в ситуацію, аби не допустити депортацію дітей і їхнє подальше незаконне всиновлення.

Нагадаємо, станом на початок квітня окупанти депортували з Маріуполя щонайменше 40 000 українців. Їх вивезли до РФ або на територію тимчасово непідконтрольних частин Донеччини.