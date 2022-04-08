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Очільник Київського метрополітену просить перейменувати 5 станцій підземки

“Наші люди укриваються на “Дружби народів”, поки ця так звана “дружба народів” убиває їхніх земляків, сусідів, родичів і нищить нашу країну".

Очільник Київського метрополітену звернувся до міського голови столиці з ініціативою перейменування 5 станцій підземки. 

Про це Віктор Брагінський написав у соцмережі Facebook.

“Наші люди укриваються на “Дружби народів”, поки ця так звана “дружба народів” вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів і нищить нашу країну. Такого не може бути”, – сказав він.

“Площа Льва Толстого”, “Берестейська”, “Мінська”, “Героїв Дніпра” – туди ж!” – додав Брагінський.

Він переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічить наших героїв.

Нагадаємо, у Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів, їх пропонують назвати іменами видатних постатей української історії та культури.

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