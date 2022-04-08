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Аграрії Дніпропетровщини працюють цілодобово і вже засіяли понад 40% полів, – Резніченко

Область має зерно і борошно, якого вистачить до нового врожаю і їй, і сусідам. 

Аграрії Дніпропетровщини працюють цілодобово і вже засіяли понад 40% полів, – Резніченко
Ілюстративне фото
Фото: infoindustria.com.ua

Аграрії Дніпропетровської області від початку посівної засіяли вже 40% полів. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Аграрії працюють і вдень, і вночі. У нас все йде за планом. 40% полів уже засіяли. З озиминою теж все добре. До того ж у нас є нормальний стратегічний запас – і зерна, і борошна. І цього нам усім вистачить до нового урожаю. І не тільки нам, а й сусіднім областям", – запевнив він.

Нагадаємо, агроаналітики прогнозують, що понад 700 млн людей у світі постраждають через війну РФ проти України.

Водночас держава має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання.

Президент України підкреслював, що війна може призвести до голоду в країнах Африки та Азії, куди ми експортуємо свою продукцію. Вороги знищують українську аграрну техніку та мінують поля, що ще більше ускладнює проведення польових робіт на додачу до бойових дій. 

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