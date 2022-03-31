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Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів

Він звинуватив свого командира в ігноруванні усіх наявних розвідувальних даних про підрозділи ЗСУ.

Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів

Начальник розвідки 3-ї мотострілецької дивізії окупаційної армії РФ (в/ч 54046, Валуйки) написав на знак протесту рапорт на звільнення.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Він звинуватив свого командира дивізії генерал-майора Авдєєва Олексія В’ячеславовича в ігноруванні усіх наявних розвідувальних даних про підрозділи Збройних Сил України, які діють на їхньому напрямку. Наслідком цього стали величезні втрати особового складу дивізії", - зазначили в УСК.

На знак протесту проти Авдєєва начальник розвідки написав рапорт на звільнення, а разом із ним такі ж рапорти написали ще 2 полковники, повідомили в СтратКомі ЗСУ. Це начальник штабу полковник Є.Дорошенко та заступник з військово-політичної роботи полковник П. Назін. 

Щоправда, відкрито виступити проти командира дивізії вони побоялися, додали в ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати РФ станом на 31 березня склали близько 17500 особового складу від початку широкомасштабного вторгнення. Також командування збройних сил ворога втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів.

Сьогодні стало відомо, що в Запорізькій області українські захисники звільнили 5 населених пунктів, а на Чернігівщині Генштаб підтвердив звільнення від окупантів 2 села.

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