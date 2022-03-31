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Під Черніговом російські війська розстріляли колону волонтерів: одна людина загинула, - Денісова

В автобусах перебували лише цивільні люди.

Під Черніговом російські війська розстріляли колону волонтерів: одна людина загинула, - Денісова
ілюстративне фото
Фото: 24TV

Російські війська обстріляли колону волонтерів під Черніговом. Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

"П'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. У автобусі перебували лише цивільні волонтери", - зазначила омбудсман.

За словами Денісової, одна людина загинула, чотирьох поранено.

Одному з бусів вдалося вирватись на пробитих шинах. Водія поранено, його доправили до лікарні.

"Рашисти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії", - зазначила Денісова.

За її словами, такі дії є черговим воєнним злочином і злочином проти людяності рашистських військ згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - резюмувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, Чернігів перебуває в оперативному оточенні російськими військами. Оскільки окупанти зруйнували міст через Десну, місто не має сполучення з Київським напрямом, тому в Чернігів важно доставити гуманітарну допомогу чи вивезти звідти людей. У місті немає, світа, води і тепла.

Нагадаємо також, 27 березня під обстріл біля Чернігова потрапив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків - теж з гуманітарною колоною.

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