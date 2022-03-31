"Дали по іржавому автомату і штик-ножу": полонені мобілізовані студенти з "ДНР" розповіли, як опинилися на війні

На окупованій території Донецької області для участі у війні проти України мобілізували студентів вищих навчальних закладів - їх привезли в Харківську область. Про це заявили самі солдати, що потрапили у полон, під час брифінгу. Участь у брифінгу брали 9 осіб, пише "Українська правда".

Мобілізованим військовим 19-20 років, більшість з них жителі Макіївки і Єнакієвого, навчаються у Донецькому національному технічному університеті, Академії управління, Технічному коледжі.

Полонені заявили, що не знали, куди їх везуть, думали, що на російські полігони на "курс молодого бійця", та запевняють, що вважають себе "громадянами України".

Полонені розповіли, що коли їх зібрали і везли потягом нібито на навчання, то видали лише по автомату і штик-ножу. Багато автоматів були іржаві, ремені на них мали маркування ще СРСР. Шоломи, які їм видали, за словами хлопців, були ще "з часів Другої світової" – один упав з висоти людського зросту і розколовся на дві частини.

У потязі їх було по 11-12 людей у купе, на таку групу їм нібито видавали 1 сухпайок на добу.

За словами студентів, їх привезли у село Веселе в Харківській області, нібито тільки тоді вони зрозуміли, де опинилися. У Веселому хлопців, за їхніми словами, змусили копати опорні пункти для блокпостів на виїзді з села і перевіряти всі машини, які їдуть у село і зі села.

За словами студентів, їх дуже погано годували, медичного забезпечення не було взагалі – з 25 людей половина хворіли.

Полонені запевняють, що ніхто з них "ні разу не стріляв і не мародерив".

Вони також кажуть, що самі здалися в полон, коли почули, що йде наступ українських солдатів.

Полонені вірять, що зможуть повернутися додому.

Нагадаємо, окупанти в ОРДЛО підняли вік осіб, які підпадають під мобілізацію, з 55 до 60 років, і активно залучають усіх чоловіків, включно зі студентами, яким виповнилося 18 років.