Міністерство оборони показало знищену підрозділами Територіальної оборони ворожу техніку у Київській області.

Фото розбитої українцями техніки окупантів Міноборони оприлюднило у телеграм-каналі.

"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їх особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому", – прозвітували в українському оборонному відомстві.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

За оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на 31 березня, загальні бойові втрати Росії у повномасштабній війні проти України склали близько 17 500 військових. Ворог позбувся 614 танків і 1735 бойових броньованих машин.