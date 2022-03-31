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У Київській області підрозділи Тероборони знищили ворожу техніку разом з окупантами

Світлини оприлюднило Міністерство оборони.

У Київській області підрозділи Тероборони знищили ворожу техніку разом з окупантами
Фото: Міноборони

Міністерство оборони показало знищену підрозділами Територіальної оборони ворожу техніку у Київській області.

Фото розбитої українцями техніки окупантів Міноборони оприлюднило у телеграм-каналі.

"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їх особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому", – прозвітували в українському оборонному відомстві.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

За оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на 31 березня, загальні бойові втрати Росії у повномасштабній війні проти України склали близько 17 500 військових. Ворог позбувся 614 танків і 1735 бойових броньованих машин.

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