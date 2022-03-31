Танків у ворога поменшало вже на 614 штуки.

Загальні бойові втрати Росії у повномасштабній війні проти України склали близько 17 500 військових.

Ворог позбувся 614 танків, 1735 бойових броньованих машин, 311 артилерійських систем. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також в Росії стало менше рактних систем залпового вогню – на 96 штук, засобів ППО – на 54, літаків – на 135.

Ворог втратив 131 вертоліт, 1201 авто, сім кораблів та катерів, 75 цистерн із паливом, 83 БПЛА оперативного рівня, 22 штуки спецтехніки та чотири пускові системи ОТРК.

Підрахунок ускладнуюється бойовими діями.

Нагадаємо, станом на 20 годину 30 березня Збройні сили України збили за день три літаки-винищувачі російських окупантів та один безпілотний літальний апарат.