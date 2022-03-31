Бригада Виговського за день знищила і пошкодила 14 одиниць ворожої техніки
Бригада Виговського за день знищила і пошкодила 14 одиниць ворожої техніки
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила вже 135 літаків та близько 17 500 окупантів

Танків у ворога поменшало вже на 614 штуки. 

Загальні бойові втрати Росії у повномасштабній війні проти України склали близько 17 500 військових.

Ворог позбувся 614 танків, 1735 бойових броньованих машин, 311 артилерійських систем. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також в Росії стало менше рактних систем залпового вогню – на 96 штук, засобів ППО – на 54, літаків – на 135.

Ворог втратив 131 вертоліт, 1201 авто, сім кораблів та катерів, 75 цистерн із паливом, 83 БПЛА оперативного рівня, 22 штуки спецтехніки та чотири пускові системи ОТРК. 

Підрахунок ускладнуюється бойовими діями. 

Нагадаємо, станом на 20 годину 30 березня Збройні сили України збили за день три літаки-винищувачі російських окупантів та один безпілотний літальний апарат.

Фото: МВС України в Telegram
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: скрін
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також