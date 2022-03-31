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У Дергачах знов обстріляли міську раду, є загиблий і поранені

Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

У Дергачах знов обстріляли міську раду, є загиблий і поранені
Фото: Дергачівська міська рада

Під час обстрілу міської ради в Дергачах Харківської області загинула щонайменше одна людина, є троє поранених. Про це повідомила Дергачівська міська рада на своєму Телеграм-каналі.

"Протягом останньої доби окупанти інтенсивно та цинічно бомбили цивільні об’єкти нашої громади. Постраждали Прудянка, Слатине, Безруки та найбільше – Дергачі.

У місті повністю зруйновано одну з адміністративних будівель міської ради, серйозно пошкоджено багато приватних будинків у різних районах, тягові підстанції, знеструмлено декілька вулиць", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДСНС, швидкої допомоги і Дергачівського РЕМу протягом дня продовжували виконувати свою роботу, рятуючи людські життя та інфраструктуру Дергачівщини.

У Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостинських округах і в Цупівці Прудянського округу неможливо відновити гуманітарну роботу у зв’язку з російською окупацією цих територій.

Гуманітарну допомогу отримали жителі Слатине, Безруків, а також сіл у передмісті Дергачів.

Нагадаємо, раніше від обстрілів окупантами міста Дергачі вже загинула одна цивільна особа.

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