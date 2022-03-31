Російські війська в Україні збили власний літак, - розвідка Британії

Глава британської радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флеммінг заявив, що війська РФ в Україні випадково збили один зі своїх літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Флемінг також зазначив, що деякі російські солдати під час війни в Україні відмовилися виконувати накази свого керівництва. Крім того, вони деморалізовані, у них погана екіпіровка і великі втрати.

Також, за інформацією британської розвідки, російські військові відчувають проблеми з логістикою, а командування знаходиться в хаосі.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла про розгортання ПВК «Вагнер» на Сході України.