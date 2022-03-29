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Тисяча найманців ПВК «Вагнер» розгорнута на Сході України, – британська розвідка

Росія була змушена змінити пріоритетність найманців для України за рахунок операцій в Африці та Сирії

Тисяча найманців ПВК «Вагнер» розгорнута на Сході України, – британська розвідка
Полонений вагнерівець
Фото: скріншот

Російська приватна військова компанія «Вагнер» вже розгорнута на Сході України.

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

«Очікується, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації, – йдеться у повідомленні. – Через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу «Вагнера» для України за рахунок операцій в Африці та Сирії».

ПВК «Вагнер» (нова назва – «Ліга») – це приватна російська військова структура, що комплектується найманцями і афілійована з Міноборони РФ. «Вагнерівці» брали участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема, на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

Нагадаємо, Росія залучає бойовиків приватної військової компанії «Ліга», (колись «Вагнер») для поповнення окупаційних військ і ведення бойових дій в Україні. 

1 березня сили оборони узяли в полон на Житомирщині найманця ПВК «Вагнер»

 

Раніше ГУР Міноборони повідомляло, що російські найманці з ПВК «Вагнер» відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять обіцяні кошти.

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