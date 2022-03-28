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Голова Балаклійської територіальної громади співпрацює з російськими окупантами, - Синєгубов

 Іван Столбовий заявив місцевим мешканцям про свою співпрацю з ворогом.

Голова Балаклійської територіальної громади співпрацює з російськими окупантами, - Синєгубов
Фото: УНІАН

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий співпрацює з російськими загарбниками. Він заявив про це публічно місцевим мешканцям. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", - йдеться в повідомленні Синєгубова.

Синєгубов також наголосив, що Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за державну зраду. Таким чином на Івана Столбового чекає від 15 років увʼязнення до довічного позбавлення волі. 

Нагадаємо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в якому як державні зрадники фігурують колишній міський голова Ізюма Харківської області Олександр Божков, двоє чинних депутатів міськради та експоліцейський. Вони перейшли на біг ворога та почали допомагати окупаційним військам.

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