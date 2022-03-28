Єврокомісія закликала ЄС скасувати золоті паспорти ​і зупинити продаж віз громадянам РФ та Білорусі

Цей крок зроблено у зв'язку з тим, що серед їхніх власників можуть бути особи, причетні до вторгнення в Україну.

Єврокомісія закликала уряди країн ЄС скасувати національні програми з продажу громадянства інвесторам, відомі також як програми "золотих паспортів", а також зупинити продаж віз громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що такий крок зроблено на тлі побоювань, що серед володарів "золотих" віз чи паспортів ЄС можуть опинитися особи, які потрапили до списків санкцій через російське військове вторгнення в Україну.

"Деякі громадяни Росії чи Білорусі, які перебувають під санкціями або надають суттєву підтримку війні в Україні, у рамках цих схем могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ до ЄС, зокрема для вільного пересування Шенгенською зоною", – заявили в Єврокомісії.

З початку повномасштабної російської агресії проти України ЄС вніс до чорного списку майже 700 високопоставлених російських політиків, бізнесменів та військових.

Єврокомісія також закликала негайно припинити дію національних програм продажу паспортів, що існують сьогодні. Сьогодні подібні програми існують на Мальті, на Кіпрі та у Болгарії. Усі зазначені країни зобов'язалися припинити їхню дію. Також за припинення національної програми продажу "золотих" паспортів та віз проголосував парламент Болгарії.

Як заявив офіційний Брюссель, уряди країн ЄС повинні перевіряти, чи мають особи, які підпадають під санкції, золоті паспорти чи візи. Рішення про можливе анулювання таких паспортів чи відкликання видів на проживання залишається за урядами країн ЄС.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Єврокомісія почала розслідування щодо Кіпру та Мальти за продаж "золотих паспортів".

З 1 листопада 2020 року Кіпр тимчасово скасував програму золотих паспортів. Рішення було ухвалено за підсумками надзвичайного засідання уряду і пов'язане зі зловживаннями положеннями програми. Так, журналісти "Аль-Джазіри" зняли на відео президента палати парламенту Деметріса Силлоуріса та члена парламенту Крістакіса Джованіса, які намагалися допомогти китайському підприємцю, який має судимість, отримати кіпрський паспорт.

У листопаді 2019-го кіпрська влада почала вилучати паспорти у неблагонадійних покупців інвестиційного громадянства. Тоді перевірка почалася після того, як Reuters з'ясував, що камбоджійський прем'єр-міністр Хун Сену, його поплічники та родичі купили громадянство Кіпру за незаконно виведені з країни гроші.

Кіпр почав надавати громадянство за інвестиції 2014 року, на піку фінансової кризи. На початку 2019 року ЄС розкритикував цю практику, і правила програми зробили жорсткішими.

На початку вересня 2020 року газета Politis оприлюднила список з 34 осіб, більшість з яких – українці й росіяни, які отримали золоті паспорти Кіпру завдяки інвестиціям. Список був затверджений з 2008 по 2012 рік. У ньому перераховані бізнесмени, які "входили в групу високого ризику", були в ті роки під слідством або чий бізнес підпадав під санкції або адмінштрафи.