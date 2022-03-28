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Відзавтра на Вінниччині заборонено продаж алкоголю правоохоронцям та військовим

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Відзавтра на Вінниччині заборонено продаж алкоголю правоохоронцям та військовим
Фото: Kyle Wagner/unspash

Відзавтра, 29 березня, у Вінницькій області заборонено продаж алкоголю правоохоронцям та військовим.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Заборонено продавати – працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони, інших військових формувань та особам зі зброєю.

Нагадаємо, у Черкаській області з 21 березня дозволено продаж алкогольних напоїв, але з обмеженнями. Заборонено продавати алкоголь із 20:00 до 8:00.

З 17 березня у Волинській області відновили виробництво та продаж вина та слабоалкогольних напоїв.

Раніше повну заборону на продаж алкоголю запровадили в Києві та у Львові.

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