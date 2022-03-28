Держспецзв'язку нейтралізувала кібератаку на Укртелеком

Фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації нейтралізували масовану кібератаку на Укртелеком.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

"Сьогодні на IT-інфраструктуру Укртелекому була здійснена потужна ворожа кібератака. Для збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури Укртелеком тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів", - наголошується в повідомленні.

Наразі атаку відбито, надання послуг поступово відновлюється.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності та просимо шановних абонентів поставитися з розумінням до специфіки роботи у воєнний час", - прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" директор із корпоративних комунікацій Укртелекому Михайло Шуранов.

Нагадаємо, раніше Укртелеком зняв обмеження швидкості доступу до інтернету.

Від 15 лютого Україна зазнала понад 3 000 DDoS-атак. Рекорд – 275 на день.