На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
ГоловнаНовини -

Держспецзв'язку нейтралізувала кібератаку на Укртелеком

Надання послуг абонентам поступово відновлюється.

Держспецзв'язку нейтралізувала кібератаку на Укртелеком
Фото: detector.media

Фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації нейтралізували масовану кібератаку на Укртелеком.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

"Сьогодні на IT-інфраструктуру Укртелекому була здійснена потужна ворожа кібератака. Для збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури Укртелеком  тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів", - наголошується в повідомленні.

Наразі атаку відбито, надання послуг поступово відновлюється.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності та просимо шановних абонентів поставитися з розумінням до специфіки роботи у воєнний час", -  прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" директор із корпоративних комунікацій Укртелекому Михайло Шуранов.

Нагадаємо, раніше Укртелеком зняв обмеження швидкості доступу до інтернету.

Від 15 лютого Україна зазнала понад 3 000 DDoS-атак. Рекорд – 275 на день.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також