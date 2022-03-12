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СБУ показало відео з полоненим членом ПВК "Вагнера", який воював в Сирії

Професійний військовий прибув спасати українців від фашистів біля Херсону.

СБУ показало відео з полоненим членом ПВК "Вагнера", який воював в Сирії
Фото: скріншот

Служба безпеки України показала відео з затриманим бойовиком російської приватної військової компанії «Вагнер».

За словами полоненого, його звати Пустовітов Дмитро Валерійович, 1984 р.н., проходить службу за контрактом у військовій частині, розташованій у місті Шалі Чеченської республіки на посаді командира розвідроти, до цього служив за контрактом у спецназі та воював у Сирії як член ПВК "Вагнера".

За словами полоненого, за завданням, він мав пройти через Мелітополь й Донецьк у Херсон, до водосховища. В полон попав під Куйбишевим.

Він теж повторив легенду, що за словами командування, вони йшли "звільняти мирне населення від фашистів, які знаходяться на тетриторії України", але "такого він тут не побачив".

Нагадаємо, ще один полонений розповів, що за російськими військовими в Україні йдуть "розстрільні загони", які вбивають дезертирів. Декілька військовослужбовців Російської Федерації виявили бажання залишитися в Україні, побоюючись за своє життя після повернення з полону.

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