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Кличко заявив про створення волонтерських груп рятувальників

Волонтери тренуються на базі пожежної частини.

Кличко заявив про створення волонтерських груп рятувальників
Фото: ДСНС України

Віталій Кличко відвідав одну з пожежно-рятувальних частин столиці та подякував рятувальниками. Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив відео з частини. Він також розповів про киян, які на волонтерських засадах приєднались до рятувальної служби.

«Сьогодні відвідав одну з пожежно-рятувальних частин столиці. Подякував нашим рятувальникам за їхню складну і надзвичайно важливу роботу. Щодня вони гасять пожежі, розбирають завали постраждалих від обстрілів будівель, рятують життя киян», – повідомив Кличко.

Він поспілкувався з волонтерами, які тренуються на базі пожежної частини.

«Їх навчають, як надавати першу медичну допомогу постраждалим. Як розбирати завали та рятувати з-під них людей, користуватися аварійно-рятувальним обладнанням. У кожному районі столиці створені такі волонтерські групи рятувальників. І щодня до них долучаються нові волонтери, що хочуть бути корисними своєму місту в цей складний час. Разом ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!» – наголосив Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що місто робить все для сучасного оснащення і технічного забезпечення роботи підрозділів рятувальників.

«Сьогодні в Київ з Данії надійшли три спеціально оснащених пожежно-рятувальних авто, які столиця отримала безкоштовно», – повідомив мер столиці.

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