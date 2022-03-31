Малюська розповів, чому для України важливі російські військовополонені

Він також пояснив, навіщо їм забезпечувати нормальні умови утримання і чому РФ намагається підірвати репутацію України в цьому питанні.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому багато російських військовополонених і їхнє якісне утримання потрібні для України.

У своєму Facebook Малюська озвучив декілька причин важливості полонених окупантів для українських інтересів.

"По-перше, це меседж для російських військових. Здаватися в полон - не страшно. Нічого мегакритичного після цього не трапиться. Будь ласка, складайте зброю, припиняйте воювати, приходьте сюди, ми вас візьмемо в полон", - повідомив міністр юстиції.

Він зазначив, що російська пропаганда поширює фейки про те, що "у полоні росіян чекає вкрай погане поводження, їх будуть катувати... Насправді ні. Нічого цього ми не робимо - навпаки, забезпечуємо нормальну умови утримання, передбачені міжнародними стандартами на Женевськими конвенціями".

Денис Малюська наголосив, що чимало військовополонених РФ є вкрай цінними не тільки обвинуваченими, а й свідками у кримінальних провадженнях, відкритих через злочини Росії.

"Нам потрібно притягти вище військово-політичне керівництво РФ до кримінальної відповідальності. І тут нам військовополонені стануть у нагоді. Вони розкажуть, хто їм віддавав накази, коли і як вони їх виконували", - зауважив міністр.

Малюська наголосив: "Вони - варвари. Ми - не варвари. Ми воюємо відповідно до встановлених правил ведення бойових дій. ...Росіянам вигідно підривати нашу репутацію у світі з тим, щоб зменшити підтримку міжнародної спільноти. Їм це не вдасться. Ми відкриті. Ми показуємо, що утримуємо військовополонених належним чином".

Міністр юстиції зазначив, що російські військовополонені - "гарний об'єкт для обміну". Адже в полоні РФ перебуває чимало українців. "Чим більше військовополонених, чим вони важливіші для противника, тим нам краще", - підкреслив Малюська.

Очільник Мін'юсту нагадав, що Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який регулює питання військовополонених. Документ дасть змогу нарешті створити табір для утримання військовополонених, які нині розкидані по різних областях України.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що 24 представники української влади перебувають у полоні окупантів.

СБУ оприлюднило відео, на якому російський військовий розповідає, що здався в полон, оскільки боявся, що його уб’ють свої.