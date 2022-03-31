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"ТЕДІС Україна" створив Координаційний центр з безкоштовної доставки гуманітарних вантажів

31 березня один із провідних FMCG-дистриб'юторів України оголосив про створення Координаційного центру з безкоштовної доставки гуманітарної допомоги під назвою «Допомагаємо. Перемагаємо».

Як повідомляє пресслужба «ТЕДІС Україна», координаційний центр охопить понад 20 регіонів України, де працюють регіональні структурні підрозділи компанії. Серед них Одеса, Кривий Ріг, Вінниця, Львів, Дніпро, Чернівці, Мукачево та інші міста. На автотранспорті «ТЕДІС Україна» безкоштовно доставлятимуться дитяче харчування, продукти довгого зберігання, медикаменти, засоби гігієни тощо. Замовити доставку гуманітарного вантажу як від кордонів із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, так і всередині країни можуть волонтерські та громадські організації, а також державні та місцеві органи влади.

«Логістичні можливості «ТЕДІС Україна» в рамках Координаційного центру допоможуть досить оперативно, що в нинішніх умовах дуже непросто, доставляти гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Усі транспортні витрати на перевезення вантажів компанія взяла на себе», - наголосив генеральний директор «ТЕДІС Україна» Тарас Корніяченко.

Оформити замовлення на доставку гуманітарного вантажу можна через спеціально створений веб-сайт help.tedis.ua або зателефонувавши за номерами телефонів: 067-352-71-80 та 067-217-70-94. Підкреслимо: доставка гуманітарних вантажів для відправників та одержувачів є абсолютно безкоштовною.

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