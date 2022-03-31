Ціни на нафту впали після інформації про намір США використовувати резервні запаси

Президент США може оголосити про випуск на ринок додатково мільйона барелів нафти.

Ціни на нафту знизились після повідомлень про те, що президент США Байден розглядає план випуску до 180 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву.

Про це повідомляє The New York Times.

У четвер нафта марки Brent, міжнародний еталон, впала приблизно на 5,9%, до 106,80 дол. за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 6,1%, до 101,25 дол. за барель.

Очікується, що президент США може оголосити сьогодні про рішення використовувати щодня один мільйон барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву упродовж 180 днів для зниження цін на пальне. У Стратегічному нафтовому резерві США, що в підземних печерах Техасу, зберігається 550 мільйонів барелів нафти.

Сполучені Штати споживають приблизно 20 мільйонів барелів нафти на день, глобальне споживання складає приблизно 100 мільйонів барелів.

Нагадаємо, США заборонили імпорт російської нафти та газу, Велика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.

ЄС наклав санкції, які, зокрема, передбачають заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії, однак про відмову від російських нафти і газу поки що не йдеться.

25 березня США та ЄС оголосили ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу.