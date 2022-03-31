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У "Приват24" стався збій: клієнти не можуть авторизуватись

Банк відновлює роботу застосунку.

У "Приват24" стався збій: клієнти не можуть авторизуватись
Фото: psm7.com

У роботі банківського застосунку "Приват24" стався збій. Під час спроби зайти до свого облікового запису клієнти бачать повідомлення про проведення регламентних робіт.

Прессекретар банку Олег Серга запевнив, що незабаром повноцінну роботу програми відновлять, пише OBOZREVATEL

При цьому слід пам'ятати, що клієнти банку мають змогу здійснювати платежі альтернативним способом. Варіантів кілька:

СМС-банкінг. Працює не з усіма картками та не всіма типами платежів, але дозволяє поповнити мобільний рахунок або переказати гроші на картку. Для цього потрібно надсилати SMS на номер 3700, у тексті повідомлення мають бути певні команди.

Платежі за телефоном. Щоб скористатися послугою, потрібно зателефонувати за номером 3700. Робити це обов'язково з того номера, який прив'язаний до карти ПриватБанку. У голосовому меню автовідповідача є пункт "Платежі телефоном". Подальші інструкції надасть робот.

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