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​Російські військові дезінформують Путіна про перебіг війни, – Білий дім

За припущенням американців, президенту Росії стало відомо, що йому кажуть неправду.

​Російські військові дезінформують Путіна про перебіг війни, – Білий дім
Фото: EPA/UPG

Президента Росії Володимира Путіна дезінформували радники щодо діяльності його військових в Україні та впливу санкцій на економіку його країни.

Про це заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд, повідомляє Bloomberg

«Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано діють російські військові та як російська економіка постраждала від санкцій, тому що його старші радники занадто бояться сказати йому правду», – сказала вона. 

За словами Кейт Бідінгфілд, у США також є інформація, яка свідчить про те, що Путіну стало відомо про дезінформацію, що призвело до постійної напруженості між ним та очільниками оборонного відомства. 

«Стає очевиднішим, що війна Путіна була стратегічною помилкою, яка в довгостроковій перспективі зробила Росію слабкішою та все більш ізольованою на світовій арені», – додала вона.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі у свою чергу також заявив, що Путін може бути не надто добре поінформованим. «Він може не володіти всім контекстом і не повністю зрозуміти, до якої міри його війська зазнають невдачі в Україні, – сказав він. – Оодним із результатів цього може бути не дуже сумлінна спроба домовитися про якесь врегулювання».

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України 30 березня повідомив про те, що ряд вищих офіцерів російської армії звільнені з посад і навіть арештовані

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