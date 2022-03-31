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Танкери з російською нафтою приховують своє місцезнаходження, – CNN

Нафту можуть таємно купувати нафтопереробні заводи в Китаї та Індії.

Танкери з російською нафтою приховують своє місцезнаходження, – CNN
Фото: theamericanenergynews.com

Через війну Росії проти України світовий ринок нафти частково йде в тінь. Зокрема, близько 1,5 млн барелів російської нафти щодня купують таємно покупці, які не хочуть ризикувати репутацією через стосунки з Росією. 

Про це повідомляє CNN

За даними компанії Windward, зараз все частіше танкери з російською нафтою і нафтопродуктів зникають з радарів і тіньова активність російських танкерів зросла на 600%.

«Ми спостерігаємо сплеск числа випадків, коли російські танкери навмисно відключають транспондери, щоб обійти санкції. Російський флот починає приховувати своє місцезнаходження і свій експорт», – зазначив гендиректор Windward Амі Даніель.

Згідно з міжнародними правилами, транспондери нафтових танкерів повинні бути постійно включеними і передавати інформацію про місцезнаходження суден. Танкери можуть відключати транспондери лише з міркувань безпеки. Але в компанії Windward впевнені, що російські танкери йдуть в тінь з іншої причини. 

«Ці судна хочуть зникнути з радарів. З точки зору дотримання вимог – це червоний прапор», – зазначив Даніель.

CNN припускає, що чимало покупців не хочуть ризикувати репутацією через стосунки з країною, яка розв’язала війну у Європі. За оцінками дослідницької компанії Rystad Energy, з початку війни кудись зникало від 1,2 до 1,5 млн барелів російської нафти на день. Аналітики вважають, що її таємно купують нафтопереробні заводи в Китаї та Індії.

Нагадаємо, США заборонили імпорт російської нафти та газуВелика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.

ЄС наклав санкції, які, зокрема, передбачають заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії, однак про відмову від російських нафти і газу поки що не йдеться. 

25 березня США та ЄС оголосили ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу.

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